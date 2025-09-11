11 сентября, 09:42,
обновлено 11 сентября, 10:06
Военная операция на Украине

В Запорожской области ВСУ ударили БПЛА по двум школьным автобусам

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали БПЛА два школьных автобуса и территорию учебного заведения в Васильевке Запорожской области, пострадавших в результате удара нет. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"В Васильевке два школьных автобуса и прилегающая территория школы стали целью для БПЛА противника. На территории школы детей и сотрудников не было, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

После атаки школу перевели на дистанционное обучение.

ВСУ не в первый раз наносят удары по школьным автобусам в Запорожской области. Утром 4 февраля 2025 года украинский БПЛА атаковал автобус, в котором были дети, ехавшие на учебу в Васильевку, в результате пятеро несовершеннолетних и водитель получили ранения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич