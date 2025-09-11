В 2024 году эта сумма составляла около $30 млрд, в 2025 году - $46 млрд

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Украине понадобится получить от западных стран финансовую помощь в размере около $60 млрд в 2026 году в случае продолжения боевых действий, не считая прямых поставок вооружений и денег, выделяемых на закупку оружия у США по программе PURL. Об этом свидетельствуют данные украинского кабинета министров, с которыми ознакомился ТАСС.

Потребности Украины во внешней помощи для продолжения конфликта с Россией растут. В 2024 году эта сумма составляла около $30 млрд, в 2025 году - $46 млрд, в 2026 году она увеличится до $60 млрд. В начале текущего года Киеву для сохранения положительного баланса текущих счетов было необходимо около $3 млрд внешней помощи в месяц, летом - уже $4 млрд, а к концу года - $5 млрд. По оценке правительства, этот показатель будет оставаться неизменным в течение следующего года. Большая часть расходов идет на оборону.

Прямые поставки военной техники и вооружений и финансирование программы закупок вооружений у США зависят от конкретных решений отдельных стран -участниц PURL. Данные Минобороны Украины за последние месяцы свидетельствуют, что речь идет о $1-2 млрд в месяц. Если эти выкладки верны, то в 2026 году общие расходы стран Запада на поддержку Киева могут составить минимум $75-80 млрд, но, скорее всего, значительно превысят эту сумму.