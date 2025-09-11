Солдаты 119-й отдельной бригады ранее потеряли почти всю технику и большое количество личного состава в Серебрянском лесу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Солдатам 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ обещали ротацию после удара по ним ВС РФ, однако вместо этого перебросили на сумское направление. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее там рассказали, что эта бригада выполняла задачи в Серебрянском лесу в ЛНР и потеряла практически всю технику и большое количество личного состава после нанесенного российскими войсками ракетного удара.

"После этого военнослужащим пообещали ротацию и отдых. Однако каково было их удивление, когда вместо тылового района их выгрузили в Сумской области в самом пекле событий", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что теперь личный состав 119-й бригады теробороны будет направлен в 225-й отдельный штурмовой полк, который укомплектован бывшими заключенными.