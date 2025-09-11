Пострадавших доставляют в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Ранения получили три человека в результате атак беспилотников ВСУ на поселки Комсомольский и Красная Яруга в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Комсомольский Белгородского района от удара БПЛА ранены двое. 18-летнюю девушку и мужчину с баротравмами и слепыми осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены четыре автомобиля", - написал он.

Также в поселке Красная Яруга вследствие детонации беспилотника женщина получила слепое осколочное ранение спины. Бригада скорой помощи доставляет ее в городскую больницу №2 Белгорода.