Военный эксперт добавил, что армия России также улучшила свое тактическое положение в районах населенных пунктов Выемка и Новоселовка

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за последние несколько дней взяли под свой контроль порядка 50% площади населенного пункта Переездное под Северском в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"За последние несколько суток ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке в ДНР и продвинулись в населенном пункте Переездное, заняв порядка 50% поселка. <…> Все подразделения нашей армии, действующие на данном участке фронта, выполняют боевую задачу по освобождению Северска и увеличению буферной зоны у административной границы соседней ЛНР", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что армия РФ также улучшила свое тактическое положение в районах населенных пунктов Выемка и Новоселовка.