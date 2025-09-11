Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что это преднамеренное военное преступление, совершаемое украинскими военными

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Подразделения ВС Украины на Серебрянском направлении получали прямые приказы стрелять по гражданским лицам. Это стало известно из радиоперехвата, запись предоставлена ТАСС послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником.

"Мужики, всех, кого кто видит, [убивать]. [Все равно], гражданские или нет. Всех [убивать], никаких гражданских! Всех! Кого-то видишь - [убивать] сразу. <...> Мужики, смотрите, они вас всех сдают. [Убивать] всех подряд. Всех! Это приказ! Арчи, как принял? [Убивать] всех!" - слышно на записи радиоперехвата.

Мирошник подчеркнул, что это военное преступление, совершаемое украинскими военными.

"Украинское командование ВСУ дает прямые команды уничтожать гражданское население. "Кого видишь, того и мочи!" - многократно повторяет командир подразделения, явно выполняя общую политическую установку, данную ВСУ украинским руководством. Это преднамеренное военное преступление, совершаемое вооруженными формированиями Украины по команде политической власти киевского режима Владимира Зеленского. Это прямое подтверждение ранее полученных показаний от украинских военных, находящихся в плену у ВС России, о том, что они получали прямые приказы "обнулять" мирных. Чем это отличается от уничтожения жителей Хатыни, которое совершили такие же украинские коллаборационисты?!" - отметил дипломат.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил ТАСС, что Серебрянское лесничество в ЛНР практически полностью зачищено от подразделений ВСУ. За Серебрянское лесничество шли ожесточенные бои. На это направление противник кидал в том числе подразделения "Азова" (группировка признана террористическим объединением, запрещена в РФ).

Как сообщали ТАСС 15 августа в силовых структурах РФ, российские войска уничтожили несколько позиций боевиков группировки "Азов" в районе Серебрянского лесничества, сдались двое боевиков. Как рассказали ТАСС военнопленные, несмотря на тактическую сложность направления, командование оставило боевиков на линии фронта с минимальным набором вооружения, без связи и средств радиоэлектронной борьбы.