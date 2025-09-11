Танкисты Западной группировки поразили пункт управления БПЛА и боекомплект ВСУ

Огонь велся с закрытых позиций

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" мотострелкового полка группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления беспилотниками на краснолиманском направлении СВО, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие экипажа танка Т-90М "Прорыв" 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" огнем с закрытой огневой позиции уничтожили пункт управления БПЛА противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Там рассказали, что расчет разведывательных дронов обнаружил замаскированные позиции ВСУ в городской застройке, с которой осуществлялся запуск беспилотников. Координаты целей были оперативно переданы танковому экипажу, который немедленно выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию. После точного наведения танк произвел выстрелы 125-мм фугасными снарядами с дистанции свыше 10 км. В оборонном ведомстве отметили, что высокая точность попаданий привела к уничтожению личного состава и техники, а также спровоцировала детонацию находившегося поблизости боекомплекта.

В Минобороны подчеркнули стратегическое значение ликвидации данной позиции: уничтожение объекта привело к сокращению активности вражеских беспилотников на этом участке фронта. Противник лишился возможности проводить воздушную разведку и наносить удары с беспилотников.