Таким образом, российские войска сократили расстояние до Красного Лимана, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев продвинулись в Кировске (украинское название - Заречное) Донецкой Народной Республики и вышли на юго-западные окраины населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе ожесточенных боев в населенном пункте Кировск передовые отряды ВС РФ продвинулись на юго-западном направлении и вышли на его окраины. Таким образом, наши войска сократили расстояние до Красного Лимана", - сказал он.

9 сентября Марочко сообщил ТАСС, что военнослужащие РФ продвинулись в Кировске ДНР, под их контроль перешло порядка 70% площади населенного пункта.