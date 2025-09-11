Операторы FPV-дронов ведут постоянное наблюдение за воздушным пространством

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА гвардейской 58-й армии группировки войск "Днепр" используют прикрепленные к беспилотникам специальные тросы с клюками для поражения дронов Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Операторы FPV-дронов ведут ночную и дневную охоту на дроны ВСУ в Запорожской области. При появлении дрона противника российский беспилотник подлетает к нему сверху и специальным тросом с крючками сбивает цель", - сообщили в военном ведомстве.

Операторы FPV-дронов ведут постоянное наблюдение за воздушным пространством для обнаружения украинских БПЛА, а тросы с крюками используется для дистанционного разминирования дронов противника, которые были сбиты, но не взорвались в результате падения.

"Своей работой российские охотники на дроны противника не позволяют ВСУ вести воздушную разведку, долетать до целей и поражать наши объекты", - отметили в Минобороны.