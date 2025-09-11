В частности, активный участник "майдана" Павел Шеремет стал капитаном, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Новый командир 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия" продает воинские звания. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, таким образом украинскому экономисту Павлу Шеремету присвоили звание капитана.

"В 13-й бригаде Нацгвардии Украины фиктивный герой получил очередное воинское звание. Бригада ранее не была замечена в фиктивном присвоении званий и устройстве на службу различного рода чиновников, бизнесменов и медийных личностей. С приходом нового комбрига с уверенностью можно сказать, что в 13-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины открыты двери для всех желающих сделать себе пиар на войне, не пролив ни капли крови и пота", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что украинский менеджер-экономист, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы, бывший министр экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка и активный участник "майдана" Павел Шеремет дорос до звания капитана.

Собеседник пояснил, что украинский бизнесмен не вступал в ВСУ, а в его социальных сетях только фотографии из кабинетов и конференц-залов. Однако недавно он опубликовал пост, в котором поделился тем, что получил офицерское звание.

Ранее в российских силовых структурах рассказали ТАСС о том, что приближенные экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) никогда не служили в рядах теробороны, а в списках батальонов числились фиктивно.