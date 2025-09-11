Противник находится на оборонительных рубежах в черте населенного пункта, уточнил эксперт

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Военных РФ отделяет от Красного Лимана (украинское название - Лиман) Донецкой Народной Республики около 7 км, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что ВС РФ продвинулись в соседнем Кировске (украинское название - Заречное) в ДНР и вышли на его юго-западные окраины, сократив таким образом расстояние до Красного Лимана.

"На данный момент между авангардом ВС РФ и украинскими боевиками, находящимися на оборонительных рубежах в черте Красного Лимана, межпозиционное пространство составляет порядка 7 км", - сказал он.