ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Освобождение ВС РФ Сосновки Днепропетровской области позволяет формировать буферную зону на стыке с Донецкой Народной Республикой, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Сосновка стала еще одним населенным пунктом в рамках программы по формированию буферной зоны на стыке ДНР и Днепропетровской области. <…> Хочу напомнить, что на данном участке практически уже все населенные пункты ДНР освобождены от украинских боевиков, но продолжается операция как раз по формированию буферной зоны", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что, взяв Сосновку, армия РФ продолжает продвигаться вдоль реки Вороная, отодвигая тем самым линию фронта от ДНР.

Об освобождении Сосновки бойцами "Востока" в Минобороны РФ сообщили 11 сентября.