Священники "приложили" к молитве прошение о заступничестве и о покровительстве российских воинов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады открыли полевой храм, в котором был совершен молебен в честь Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня у нас произошло открытие храма. Мы возвели храм для поддержки духовной части наших бойцов. Провели службу. Конечно, это желание всего коллектива, так как этого не хватает. Духовная поддержка должна присутствовать всегда. Мы находимся постоянно на определенной опасности, на линии боевого соприкосновения, и там мы остаемся только с Богом. Соответственно, это неотъемлемая часть нашей поддержки Божьей, то есть духовная часть. Это очень важно", - сказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Суетолог.

Как отметил помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Михаил, молебен был посвящен Деве Марии. Он подчеркнул, что к молитве священники "приложили" прошение Богородице о заступничестве и о покровительстве российских воинов.

"Командование подразделений группировки войск "Север" старается в полной мере обогатить разум бойцов и духовно воспитать их. В пунктах временной дислокации подразделений развернуты полевые храмы, где военнослужащие могут уединиться, помолиться Богу и после службы пообщаться с батюшкой. Военное духовенство на фронте есть отдушина бойцов в их ратном деле", - подчеркнули в военном ведомстве.