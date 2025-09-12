Военный эксперт отметил, что украинские правоохранители "вместо обеспечения законных прав граждан" покрывают мародерство и "сами участвуют в незаконном обогащении"

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Находящиеся в Красном Лимане (украинское название - Лиман) военнослужащие Вооруженных сил Украины мародерствуют в городе и его окрестностях, поскольку готовятся покинуть населенный пункт. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, украинские правоохранители бесчинствуют и покрывают мародерство украинских военнослужащих.

"Жители Красного Лимана в ДНР и окрестных населенных пунктов отмечают увеличение бесчинств и мародерства со стороны украинских боевиков на фоне успехов наших войск в районах соседних Торского и Кировска (украинское название - Заречное). По словам очевидцев, украинские военнослужащие даже не скрывают, что в скором времени оставят данный район, поэтому будут по максимуму выжимать из населения все ценное для того, "чтобы это не досталось российским войскам", - сказал он со ссылкой на собственные источники.

Военный эксперт добавил, что украинские правоохранители "вместо обеспечения законных прав граждан" покрывают мародерство солдат ВСУ и "сами участвуют в незаконном обогащении".

Ранее 11 сентября Марочко сообщал ТАСС, что ВС РФ продвинулись в Кировске в ДНР и вышли на его юго-западные окраины, сократив таким образом расстояние до соседнего Красного Лимана. По его словам, военных РФ отделяет от Красного Лимана около 7 км.