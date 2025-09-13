В частности, речь идет о Торском и Кировске, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие зачищают окрестности Красного Лимана (украинское название - Лиман) - у Торского и Кировска (украинское название - Заречное) в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Красного Лимана: <…> основные задачи наших войск сейчас брошены на зачистку Торского и зачистку Кировска. Сейчас мы здесь подравниваем линию боевого соприкосновения, зачищаем окрестности", - сказал он.

11 сентября Марочко сообщал ТАСС, что военных РФ отделяет от Красного Лимана около 7 км.