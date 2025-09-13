Расстояние атаки составило свыше 200 км

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Комплексы "Бастион" с побережья архипелага Земля Франца Иосифа нанесли удар ракетами "Оникс" по имитирующей группировку условного противника цели на удалении свыше 200 км в рамках учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" из состава тактической группы Северного флота, базирующейся на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, нанесли ракетный удар крылатыми ракетами "Оникс" по морской цели, имитирующей корабельную группировку условного противника, в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025", - сказали в ведомстве.

Береговые ракетные комплексы Северного флота выполнили стрельбы "в рамках отработки мероприятий по защите островной зоны и морского побережья Российской Федерации в Арктике", отметили там.

С получением задачи по уничтожению корабельной группировки условного противника дивизионы БРК "Бастион" совершили марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район. В ходе марша подразделения тактической группы уничтожили диверсионно-разведывательную группу "противника" и обеспечили безопасное выдвижение ракетных комплексов в назначенный район. "После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БРК "Бастион" выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами "Оникс" по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и находившейся на удалении свыше 200 км. По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет", - уточнили в ведомстве.

Береговые ракетные комплексы "Бастион" со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту побережья протяженностью более 600 км. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, при этом она практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО, способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров.