МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиационный удар по условному противнику в рамках учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли авиационный удар с выполнением практического бомбометания, уничтожив объекты на одном из полигонов в ходе проведения совместного стратегического учения "Запад-2025", - сказали там.

Летчики дальней авиации разыграли эпизод нанесения авиационного удара по условному противнику "с целью нарушения системы управления и уничтожения критически важных объектов". В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около 1 тыс. метров. "Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом полученного боевого опыта", - подчеркнули в МО РФ.