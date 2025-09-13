Кроме того, в ходе учений "Запад-2025", расчет противодиверсионного реактивно-бомбометного комплекса ДП-62 "Дамба" выполнил практическую стрельбу по условному противнику в заданном квадрате морского полигона на расстоянии до 3 км от уреза воды

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Бойцы Балтийского флота провели комплекс мероприятий по отработке действий по противодействию подводным диверсантам условного противника в ходе учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийского флота в соответствии с планом проведения стратегических учений "Запад-2025" выполнили комплекс мероприятий по борьбе с условными диверсантами. По замыслу учения, в районах базирования кораблей флота было зафиксировано движение подводных объектов, находящихся в акватории несанкционированно. На кораблях в подразделениях антитеррора была объявлена боевая тревога, приведены в готовность к применению технические средства и вооружение, подняты в воздух вертолеты морской авиации", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в военном ведомстве, в районы нахождения объектов направились патрульные катера с военнослужащими. Бойцы отрядов подводных диверсионных сил и средств, используя технические средства обнаружения, выявили позиции диверсантов и поразили живую силу условного противника с применением противодиверсионных гранатометов ДП-61 "Дуэль".

Кроме того, в рамках учения, расчет противодиверсионного реактивно-бомбометного комплекса ДП-62 "Дамба" выполнил практическую стрельбу по условному противнику в заданном квадрате морского полигона на расстоянии до 3 км от уреза воды.

Также личный состав отряда по борьбе с ПДСС предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. Бойцами были отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС и холодного оружия.

"В учении были задействованы патрульные катера типа "Грачонок" и "Раптор", специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой, свыше 15 единиц военной и специальной техники и до 200 военнослужащих", - добавили в Минобороны России.