В Минобороны РФ уточнили, что продолжительность полета составила около четырех часов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экипажи МиГ-31 ВКС России отработали нанесение авиационного удара в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи самолетов МиГ-31 с авиационным комплексом "Кинжал" Воздушно-космических сил России выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря в рамках совместных стратегических учений "Запад-2025". При выполнении учебно-боевого задания экипажи отработали нанесение условного авиационного удара по критически важным объектам условного противника", - сказали там.

В ведомстве уточнили, что продолжительность полета составила около четырех часов. Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе СВО. Там подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.