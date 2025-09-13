Они отрабатывают действия после нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Командные пункты в Минской области перемещаются в запасные районы после нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника в рамках белорусско-российских учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии.

"В ходе учения "Запад-2025" на участках местности Минской области проходит перемещение командных пунктов и подразделений, соединений и воинских частей в запасные районы", - говорится в сообщении в Telegram-канале МО.

По словам начальника штаба артиллерийской бригады подполковника Владимира Масанского, на командный пункт бригады было совершено нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. "Взвод охраны командного пункта бригады успешно отразил наступление", - отметил он.

"В соответствии с решением командира была поставлена задача на перемещение командного пункта и подразделений в новый район. Реактивные системы залпового огня сосредотачиваются с учетом опыта специальной военной операции", - добавил Масанский.