По словам Джейсона Родригеса, он получил сотрясение мозга, перелом лодыжки, пулевое ранение верхней части бедра, а также осколочные ранения правой стопы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Американский наемник Джейсон Родригес, имеющий почетный титул "Полковник Кентукки" и воевавший в составе интернационального легиона территориальной обороны Украины, вернулся в США и собирает деньги на лечение после ранений, выяснил корреспондент ТАСС.

Родригес активно ведет соцсети и занимается общественной деятельностью. Имеет титул "Полковник Кентукки" от губернатора штата. В 2023 году Родригес приехал на Украину. Служил в подразделении "Альфа" 1-го пехотного батальона интернационального легиона территориальной обороны Украины. Как пишет сам Родригес в соцсетях, он являлся командиром взвода, затем основал фонд поддержки ветеранов Украины. Весной 2025 года он сообщал, что живет во Львове и собирается получить вид на жительство.

Однако осенью Родригес вернулся в США для восстановления после нескольких серьезных ранений и объявил сбор средств на свое лечение.

В частности, он отметил, что за время службы в формировании наемников получил "сотрясение мозга после артиллерийского удара по укрытию, перелом лодыжки, полученный с пулеметом M240 в руках, пулевое ранение верхней части бедра". Также наемник получил осколочные ранения правой стопы после атаки беспилотника.

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что не менее 92 наемников из США, воевавших на стороне ВСУ, погибли на Украине с 2022 года. Там добавили, что всего в рядах ВСУ числится порядка нескольких тысяч граждан США.