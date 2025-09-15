Неполадки также неизбежно скажутся на работе технических систем, которые опираются на спутниковую связь, отметил Денис Федутинов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сбой в работе спутниковой системы связи Starlink, наблюдавшийся 15 сентября, скажется на управляемости ВСУ. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

"Сегодняшний сбой в работе системы Starlink имел место не только у абонентов на Украине. Он носил глобальный характер. Так что нет поводов говорить о том, что это какие-то политически обусловленные отключения. Ну, и сегодняшний сбой не первый и не последний - техника иногда ломается. Что касается украинской стороны, то необходимо отметить то, что Starlink стал для ВСУ одним из элементов, обеспечивающих эффективность функционирования системы управления. На Украину было направлено не менее 50 тысяч комплектов станций Starlink. Сбой в работе этой системы скажется на управляемости войсками", - сказал эксперт.

Федутинов отметил, что, кроме того, сбой также неизбежно отразится на работе технических систем, которые опираются на спутниковую связь. "Будут ограничены возможности применения отдельных дронов, а также безэкипажных катеров", - добавил специалист.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр сообщил, что система Starlink перестала работать у ВСУ по всей линии фронта.