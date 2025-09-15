Бойцы Балтфлота провели штурм позиций условного противника с FPV-дронами

Кроме того, в ходе учений "Запад-2025" на отдельном участке флотские инженеры выполнили разминирование, обеспечив безопасность передвижения военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Балтийского флота отработали задачи по инженерному обеспечению войск и штурму передовых позиций условного противника с применением ударных беспилотников в ходе учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Учение было направлено на повышение боевой готовности и отработку навыков выполнения инженерных операций в условиях современного конфликта с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции. В ходе практических действий военнослужащие инженерного полка Балтийского флота провели инженерную разведку местности, поразили передовые позиции условного противника ударными FPV-дронами и осуществили их взятие штурмовыми группами", - говорится в сообщении.

Кроме того, на отдельном участке флотские инженеры выполнили разминирование, обеспечив безопасность передвижения военнослужащих. Также расчетами специальных машин ИМР-2 и БАТ-2 были проделаны проходы в заграждениях противника. В свою очередь расчетом МТ-55 было произведено наведение моста.

"Всего в учении было задействовано свыше 300 военнослужащих и порядка 40 единиц специальной военной техники", - отметили в военном ведомстве.