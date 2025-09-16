Президент надеется, что мероприятие с их участием будет укреплять взаимодействие между странами

МУЛИНО /Нижегородская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после завершения активной фазы совместных учений "Запад-2025" поблагодарил представителей военно-дипломатического корпуса и иностранных военных наблюдателей за участие, передает корреспондент ТАСС.

После завершения учений Путин в камуфляже вышел к представителям военно-дипломатического корпуса. Главу государства сопровождал министр обороны РФ Андрей Белоусов. Президента встретил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Алексей Орехов, он поприветствовал главу государства, отдал ему честь и пожал руку.

"Я хочу вас всех поблагодарить за участие. Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно", - обратился Путин к собравшимся.

"Вы посмотрели, как на основе опыта использования вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строит свою работу российская армия", - продолжил президент.

Российский лидер выразил надежду, что мероприятие с их участием будет укреплять взаимодействие между странами. "И прошу передать самые лучшие пожелания вашему военному и политическому руководству", - резюмировал он.

В завершение президент помахал представителям военно-дипломатического корпуса и иностранным наблюдателям рукой, а они в свою очередь отдали ему честь.