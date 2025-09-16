Министр обороны России отметил, что в маневрах принимают участие войска Ленинградского и Московского военных кругов

МУЛИНО /Нижегородская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту РФ, верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о проведении совместных стратегических учений "Запад-2025".

"К мероприятию привлекаются от российской стороны органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных кругов, соединения, воинские части ВКС, воздушно-десантных войск и центрального подчинения, силы Северного и Балтийского флотов. От белорусской стороны - войска, входящие в региональную группировку", - сказал Белоусов.

Помимо этого, отметил он, в учениях принимают участие воинские контингенты и оперативные группы зарубежных оборонных ведомств. "Учебные задачи решаются в рамках операций <...> на западном и северо-западном стратегических направлениях, а также коалиционной группировкой войск иностранных государств на условном нижегородском направлении", - сказал Белоусов.