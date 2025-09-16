Мероприятия учений проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тыс. военнослужащих

МУЛИНО /Нижегородская область/. 16 сентября. /ТАСС/. Цель учений "Запад-2025" - отработка защиты Союзного государства России и Беларуссии от любой агрессии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства", - заявил Путин, который во вторник прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области для наблюдения за учениями. По его словам, мероприятия учений проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники.

"Причем это все современная техника, используемая в практической боевой работе, да и планы учения строятся исходя из опыта, полученного при проведении СВО. 10 тыс. образцов техники различной, из них 333 летательных аппарата: это тактическая авиация, стратегическая авиация и военно-транспортная авиация. Применяется также свыше 247 кораблей: надводных, подводных и судов обеспечения", - сказал Путин.

Для участия в мероприятиях учений "Запад-2025" прибыло 25 иностранных делегаций, из них 16 государств направили представителей, а шесть - прислали воинские контингенты для участия в мероприятиях в рамках стратегических учений, отметил президент РФ.