МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экипажи истребителей-бомбардировщиков нанесли групповой удар по объектам условного противника с высоты 11 тыс. м в ходе учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Многофункциональные фронтовые сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли групповой удар по объектам, находящимся в глубине обороны "противника", в ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне Мулино в Нижегородской области. Удар наносился с высоты 11 тыс. м на дальности до 60 км от цели", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что сброс осуществлялся осколочно-фугасными авиационными бомбами ОФАБ-250-270 с управляемым модулем планирования и коррекции.

Как отметили в министерстве, после выполнения задачи экипажи Су-34 для выхода из-под "удара" зенитных управляемых ракет выполнили противоракетный маневр "Шнек", с максимально допустимой перегрузкой снизившись на минимальную высоту с изменением курса полета. Там подчеркнули, что впервые этот маневр был применен в ходе проведения спецоперации.