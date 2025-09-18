Массированная атака произошла на подступах к населенному пункту, когда бойцы РФ проводили зачистку местности, рассказал штурмовик 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки с позывным Иволга

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Штурмовик 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Иволга на подступах к Новониколаевке Днепропетровской области сбил из автомата девять FPV-дронов и спас группу сослуживцев. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

"На моем опыте, на крайней задаче мною было сбито девять FPV-дронов, тем самым я спас нашу группу от воздействия противника", - рассказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что массированная атака на российских военнослужащих произошла на подступах к Новониколаевке, когда бойцы проводили зачистку местности.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка Днепропетровской области.