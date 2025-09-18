Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили позиции и опорные пункты ВСУ в ЛНР

Корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов БПЛА, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Экипажи модернизированных танков Т-72Б3М группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопления живой силы подразделений ВСУ в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Луганской Народной Республике в ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции, опорные пункты и скопления живой силы подразделений ВСУ в лесистой местности. Один из экипажей танков Т-72Б3М отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад", получив точные координаты целей, незамедлительно выдвинулся на закрытую огневую позицию. После наведения танка на цель экипаж огнем, 125-мм осколочно-фугасными снарядами, с прямой наводки уничтожил опорный пункт ВСУ на расстоянии свыше 5 километров", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами расчетов беспилотников, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов. После поражения целей танкисты выполнили противоогневой маневр и ушли от ответного огня противника, оперативно сменив огневую позицию.