ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Наемники из Польши воевали на стороне ВСУ в селе Новониколаевка в Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Иволга.

"Встречались [в Новониколаевке] граждане Польши", - рассказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что наемники были хорошо подготовлены. При этом на подступах к населенному пункту оборону удерживали, как уточнил штурмовик, недавно мобилизованные украинские солдаты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка Днепропетровской области.