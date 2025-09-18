Противник также закапывал колодцы, добавил командир штурмового взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Украинские войска в селе Новониколаевка Днепропетровской области занимались мародерством, а также лишали местное население продуктов питания и источников воды. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Кот.

"Относятся они [ВСУ] очень плохо. Сталкивались с мирным населением, разговаривали с ними. Если ВСУ отходили, то доходило до того, что закапывали колодцы, оставляли без воды, забирали еду", - рассказал командир взвода.

Он подчеркнул, что первую помощь жителям Новониколаевки, как и других населенных пунктов, оказали российские военнослужащие, которые обеспечили оставшихся в населенном пункте людей всем необходимым.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новониколаевка Днепропетровской области.