ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российские подразделения давят на Вооруженные силы Украины, дислоцированные у Мелового Харьковской области, на фронте шириной почти 7 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что военнослужащие РФ, перейдя админграницу Харьковской области, на 1,5 км вклинились в оборону ВСУ юго-восточнее населенного пункта Меловое.

"Ширина давления по фронту у Мелового составляет почти 7 км", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что передовые отряды ВС РФ подошли к населенному пункту Амбарное, а также продвинулись к Отрадному в Харьковской области.