Для указания маршрута для сдачи в плен используются разведывательные беспилотники, добавил оператор FPV-дронов гвардейской артиллерийской бригады в составе группировки войск "Днепр"

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины в Запорожской области из-за подавленного морального состояния сдаются в плен российским операторам БПЛА, только заметив FPV-дроны. Об этом рассказал ТАСС оператор FPV-дронов гвардейской артиллерийской бригады в составе группировки войск "Днепр" с позывным Майкоп.

"На той стороне он (дух - прим. ТАСС) подавлен сильно. Бывает такое, что при обнаружении нас в небе, что мы уже подлетаем, у них начинают бойцы порой сдаваться, руки поднимать - то есть он показывает, что он хочет сдаться", - сказал он.

По его словам, для указания маршрута для сдачи в плен российским военнослужащим используются разведывательные БПЛА. "Начинаем его призывать, чтобы он двигался к нам, отправляем к нему Mavic, я на камикадзе улетаю дальше, чтобы его не трогать, так как боец уже хочет сдаться. Mavic уже ему показывает тропинку, дорогу, как к нам можно пройти", - отметил Майкоп.

"Сдается порой сейчас очень много, потому что противник видит наши активные действия, наш напор, то, что у нас настрой. Мы отстаиваем свои земли, интересы людей, которых в какой-то момент обидели, и мы пришли на помощь", - добавил оператор БПЛА.