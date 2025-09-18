ВСУ потеряли до 80% личного состава боевых групп, два танка и ББМ, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. До 80% личного состава потеряли штурмовые группы 225-го отдельного штурмового пола (ОШП) и 71-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) ВСУ при попытке контратаки у Алексеевки Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Там рассказали, что атакой 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ попытались отвлечь внимание от главного удара, который планировали нанести силами 225-го ОШП и 71-й ОЕБр при поддержке танков.

"Противник провел одну контратаку в районе Алексеевки штурмовой группой 78-го ОДШП, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. Штурмовые группы общей численностью до взвода вскрыты разведкой группировки "Север" и уничтожены комплексным огневым воздействием. Противник потерял до 80% личного состава боевых групп, два танка и ББМ, есть пленные", - сказал собеседник агентства.