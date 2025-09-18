Российские бойцы удерживают занятые позиции несмотря на контратаки противника

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытке сдержать российские подразделения в Купянске Харьковской области направило к городу порядка 1 тыс. солдат. Несмотря на контратаки противника, российские бойцы удерживают ранее занятые позиции и продвигаются вдоль реки Оскол. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинское командование для стабилизации обстановки в Купянске и не допущения продвижения наших войск направило в данный район резервную ротно-тактическую группу - это порядка 1 тыс. солдат", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что из-за наращивания численности группировки ВСУ в Купянске значительно возросла интенсивность городских боев. "Невзирая на активизацию противника, наши войска продолжают удерживать ранее занятые позиции. Более того, подразделениям РФ удалось немного продвинуться вдоль восточного берега реки Оскол", - подчеркнул собеседник агентства.