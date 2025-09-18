Цель поразили 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", сообщили в Минобороны

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ вместе с оборудованием и операторами у Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА в ходе наблюдения за лесным массивом выявили площадки для запуска и укрытия операторов ВСУ, откуда производилось управление дронами. Координаты целей были незамедлительно переданы расчетам ствольной и реактивной артиллерии. В результате огневого поражения с применением 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" пункты управления БПЛА ВСУ уничтожены вместе с оборудованием и личным составом", - говорится в сообщении.