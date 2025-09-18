Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Ростовской области уничтожили 23 беспилотника

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 23 БПЛА - над территорией Ростовской области, 11 БПЛА - над территорией Волгоградской области, 5 БПЛА - над территорией Курской области, 3 БПЛА - над территорией Республики Крым и 1 БПЛА - над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны.