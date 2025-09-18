Военный эксперт отметил, что ВСУ оказывают "серьезное сопротивление"

ЛУГАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие заняли новые рубежи и позиции в районах сразу пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики - у Шандриголово, Дерилово, Ставок, Кировска (украинское название - Заречное) и Торского. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ВС РФ продвигаются на краснолиманском направлении на фронте шириной более 20 км.

"В ходе успешного продвижения российские войска заняли новые рубежи и позиции в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Ставки, Кировск и Торское в ДНР. ВС РФ сейчас активно действуют на участке фронта протяженностью более 20 км, что значительно осложняет оперативно-тактическую обстановку для украинских боевиков", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что ВСУ оказывают "серьезное сопротивление". По его словам, на данный момент противник сосредоточился на удержании укрепрайонов на стратегических высотах на краснолиманском участке фронта.