ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Операторы дронов 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Южной группировки войск сорвали ротацию солдат ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения воздушной разведки были зафиксированы выдвижение отряда противника по направлению к передовым позициям и возросшая активность на них. Точными сбросами была поражена пехота, выдвинувшаяся для ротации, а также рядом точных попаданий было уничтожено укрытие с оставшимися боевиками ВСУ", - сказали в ведомстве.

© Минобороны России

Там также сообщили, операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки пресекли попытку ВСУ нанести удар по позициям российских войск, воздушным тараном сбив два тяжелых украинских дрона R18.