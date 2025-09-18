ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Группа из шести солдат ВСУ была вынуждена сдаться в плен в селе Новониколаевка Днепропетровской области, ошибочно приехав на позиции российских войск, рассказал ТАСС заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным Пресс.
"Был такой случай, что они сами приехали к нам на позиции. Мы к тому моменту уже закрепились на этих позициях. Они думали, что это их, и просто сдались в плен. Шесть человек", - рассказал командир.
Он особо подчеркнул, что сопротивления прибывшие на российские позиции солдаты ВСУ оказывать не стали.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Новониколаевки.