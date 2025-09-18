Также у поселка Бересток на окраине города ликвидировали два 120-мм миномета ВСУ, сообщили в Минобороны России

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку у Константиновки в ДНР. Также у поселка на окраине города были уничтожены два миномета ВСУ, сообщили в Минобороны России.

"Расчетом БПЛА Южной группировки в лесном массиве в районе населенного пункта Константиновка была выявлена замаскированная позиция самоходной артиллерийской установки ВСУ. В результате применения ударного FPV-дрона САУ противника уничтожена", - говорится в сообщении.

Два 120-мм украинских миномета были обнаружены операторами БПЛА в районе поселка Бересток. Во взаимодействии с расчетами 152-мм гаубиц "Мста-Б" 238-й гвардейской артиллерийской бригады цели были уничтожены.