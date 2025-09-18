Цели были поражены огнем ствольной артиллерии и минометных расчетов 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии уничтожили под Волчанском расчеты РЭБ и пункты управления БПЛА ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате воздушной разведки в районе города Волчанска подразделения БПЛА спецназа Росгвардии выявили станции радиоэлектронной борьбы противника, а также его пункты управления беспилотниками", - говорится в сообщении.

Там отметили, что цели были поражены огнем ствольной артиллерии и минометных расчетов 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии, что подтверждают кадры объективного контроля.