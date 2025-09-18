Советник главы ДНР подчеркнул, что в Ямполе остались многие местные жители

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Украинская группировка в поселке Ямполь на краснолиманском направлении использует местное население в качестве живого щита, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Противник с присущим ему цинизмом и жестокостью использует мирных жителей Ямполя как живой щит. Вооруженные формирования Украины прячутся в домах, в подвалах которых сидят мирные жители, оборудуют огневые точки в местах, где прячутся гражданские", - сообщил Кимаковский.

Он подчеркнул, что в Ямполе остались многие местные жители.