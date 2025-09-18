Украинские военные, спрятавшись за спинами девушки и ребенка, открыли огонь

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Украинские солдаты в населенном пункте Шандриголово на краснолиманском направлении взяли в заложники девушку и ребенка в попытках избежать гибели при штурме. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, в ходе переговоров с ВС РФ девушка была сначала ранена, а потом погибла в результате удара дрона ВСУ.

"В одном из частных домов вэсэушники удерживали в заложниках девушку и ребенка. Спрятавшись за их спинами, открыли огонь. Наши бойцы заняли позиции во дворе и начали переговоры с ними, обещая дать уйти, если они отпустят заложников. Спустя некоторое время они вытолкнули женщину и ребенка на улицу", - сообщили в силовых структурах.

В момент, когда российский боец пытался отвести заложников в сторону, девушку атаковал дрон ВСУ, в результате чего она получила ранение. "А следом и еще один, после удара которого она погибла. Ребенка удалось спасти", - рассказали в силовых структурах.