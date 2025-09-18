Виталий Ганчев добавил, что сейчас на территории Таволжанки находят снаряды украинской армии, которые не сдетонировали во время обстрела

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Украинские войска хаотично обстреливают Таволжанку под Купянском Харьковской области, чтобы запугать и уничтожить местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

"Вооруженные формирования Украины обстреляли село Таволжанка Купянского района. Неонацисты вели огонь из артиллерии и применяли FPV-дроны. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть попадания по домам мирных жителей. Противник хаотично наносит удары по Таволжанке, то есть не имея какой-либо стратегической военной цели, а лишь для того, чтобы уничтожить и запугать население", - написал Ганчев.

Он добавил, что сейчас на территории Таволжанки находят снаряды украинской армии, которые не сдетонировали во время обстрела, и они будут ликвидированы бойцами российской армии.