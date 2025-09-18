ТАСС: боевикам "Азова" на позиции сбрасывают наркотики с дронов

В российских силовых структурах сообщили, что наркотики - это единственное средство в украинской бригаде, позволяющее удерживать личный состав на переднем крае

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Боевикам группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ), находящимся на позициях, командование сбрасывает наркотические вещества при помощи дронов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на данные радиоперехватов.

"Согласно перехвату переговоров, довольный боевик из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получил свой "подаруночек" и сразу же его употребил", - сказал собеседник.

Он добавил, что наркотики - это единственное средство в украинской бригаде, позволяющее удерживать личный состав на переднем крае. Также, благодаря наркотическим веществам, добавил он, боевики идут в "мясные штурмы"