Полковника Руслана Цапюка также обвиняют в коррупции и жестоком отношении к подчиненным

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Командир 11-го погранотряда (пого) Государственной пограничной службы Украины уехал в отпуск, пока личный состав его подразделения отступал из Харьковской области с потерями. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там пояснили, что погранотряды уже давно используются ВСУ для "затыкания дыр" на наиболее тяжелых участках фронта. Костяк таких подразделений чаще всего составляют опытные солдаты, однако 11-й погранотряд выделяется среди них: его состав несколько раз обновлялся, поскольку ранее командир потерял свыше 500 человек личного состава.

"В то время, когда подразделение отступает и несет большие потери в Харьковской области, командир 11-го пого полковник Руслан Цапюк отправляется в отпуск, чтобы не пропустить "бархатный сезон" и застать последние теплые деньки этого года в Одессе", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, отпуск является не единственной претензией личного состава к командованию: Цапюка также обвиняют в коррупции и жестоком отношении к подчиненным.

Однако, добавил собеседник агентства, вероятность каких-либо санкций от руководства ВСУ в отношении Цапюка не последует. "Такие командиры-мясники в почете у руководителей киевского режима", - пояснил он.