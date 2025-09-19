Остаются на позициях вражеские оружие, экипировка, генераторы, спутниковые системы интернета Starlink и другое

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Украинские боевики на фоне российского наступления в Запорожской области оставляют свои позиции без боя и бросают бельгийские пулеметы, спутниковые системы Starlink и боеприпасы НАТО. Об этом ТАСС сообщил врио замкомандира батальона десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" с позывным Звезда.

"При отступлении противник бросает практически все, что находилось на их наблюдательных постах и линиях обороны. Это оружие, экипировка, генераторы, спутниковые системы интернета Starlink и прочие мелочи, необходимые для ведения обороны и наступления. Также боеприпасы, которые в большей степени являются натовскими, бельгийские пулеметы, натовские АГС и так далее", - рассказал он.

Военнослужащий добавил, что "противник морально просел", и зачастую сдает позиции без боя.