Боец Звезда: ВСУ открывают огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

Солдат отметил, что российские военнослужащие не применяют физического насилия к пленным, им оказывают психологическую поддержку

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ осознанно стараются уничтожить своих сослуживцев, сдавшихся в плен российским военнослужащим на ореховском направлении. Об этом ТАСС сообщил врио замкомандира батальона десантно-штурмового полка группировки войск "Днепр" с позывным Звезда.

"Сдавшиеся в плен солдаты ВСУ выводятся с линии соприкосновения. Зачастую противник, зная и понимая, что это их солдаты, которых взяли в плен, все равно наносит огневое поражение. Грубо говоря по своим, прекрасно это понимая", - подчеркнул Звезда.

Он добавил, что российские военнослужащие не применяют физического насилия к пленным, им оказывают психологическую поддержку.