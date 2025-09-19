Кроме того, в районе населенного пункта Великомихайловка операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" сорвали ротацию подразделений противника

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы Восточной группировки войск высокоточными снарядами "Краснополь" уничтожили опорные пункты ВСУ у Ивановки Днепропетровской области, чем помогли в продвижении российским штурмовикам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Ивановка Днепропетровской области разведчики группировки войск "Восток" обнаружили район временного размещения украинских боевиков. Координаты целей были своевременно переданы на огневые позиции артиллерийской батареи. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" нанесли огневой удар по выявленному району корректируемыми снарядами "Краснополь", уничтожив блиндажи, в которых размещались украинские боевики", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что опорный пункт в Днепропетровской области также уничтожил экипаж танка Т-90М "Прорыв". "Для уничтожения цели танковый экипаж выехал на огневую позицию и осколочно-фугасными боеприпасами произвел несколько выстрелов, уничтожив огневые точки, живую силу и инженерные сооружения ВСУ", - отметили там.

Кроме того, в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области операторы ударных FPV-дронов группировки сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожив несколько единиц автомобильной техники.